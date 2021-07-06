Второй этап зачисления детей в школы стартовал в Кургане

В Кургане стартует второй этап записи детей в первый класс. С сегодняшнего дня образовательные учреждения принимают заявления от всех желающих вне зависимости от прикрепления к школе по месту жительства, рассказали в городской администрации.
В Кургане стартует второй этап записи детей в первый класс. С сегодняшнего дня образовательные учреждения принимают заявления от всех желающих вне зависимости от прикрепления к школе по месту жительства, рассказали в городской администрации.
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