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Второй этап зачисления детей в школы стартовал в Кургане

В Кургане стартует второй этап записи детей в первый класс. С сегодняшнего дня образовательные учреждения принимают заявления от всех желающих вне зависимости от прикрепления к школе по месту жительства, рассказали в городской администрации.

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