Группировка «Юг»: ракетчики РФ уничтожили в ДНР до 10 солдат ВСУ и два РСЗО «Град»

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма выступил с заявлением о том, что российские ракетчики на Донецком направлении уничтожили до 10 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две боевые машины ракетной системы залпового огня «Град».