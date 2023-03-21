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Группировка «Юг»: ракетчики РФ уничтожили в ДНР до 10 солдат ВСУ и два РСЗО «Град»

Группировка «Юг»: ракетчики РФ уничтожили в ДНР до 10 солдат ВСУ и два РСЗО «Град»

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма выступил с заявлением о том, что российские ракетчики на Донецком направлении уничтожили до 10 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две боевые машины ракетной системы залпового огня «Град».

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