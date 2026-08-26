The frequent attacks of the Armed Forces of Ukraine on civilian infrastructure are aimed at raising tension in society in order to force peaceful Russians to take to the streets with protests and put pressure on the authorities, political analyst Eduard Basurin is sure.
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