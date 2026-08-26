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The Eurasia Daily news agency

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It is necessary, as in a street fight — an expert on the response to strikes on the territory of Russia

It is necessary, as in a street fight — an expert on the response to strikes on the territory of Russia

The frequent attacks of the Armed Forces of Ukraine on civilian infrastructure are aimed at raising tension in society in order to force peaceful Russians to take to the streets with protests and put pressure on the authorities, political analyst Eduard Basurin is sure.

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