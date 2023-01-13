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Кубанских журналистов поздравили с Днем Российской печати

Кубанских журналистов поздравили с Днем Российской печати

Секретарь регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко отметил, что представителей кубанских СМИ всегда отличали талант и трудолюбие, но главное – ответственность за судьбу родного края.

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