ЕС накажет вьетнамцев, сербов и турок – за обход санкций против России

Британская Financial Times со ссылкой на четырех конфидентов в Брюсселе пишет, что ЕС подготовил санкции против вьетнамских, турецких и сербских компаний, которых он обвиняет в помощи России обойти эмбарго, в рамках 17-го пакета ограничений против Москвы.
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