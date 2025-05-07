ЕС накажет вьетнамцев, сербов и турок – за обход санкций против России

Британская Financial Times со ссылкой на четырех конфидентов в Брюсселе пишет, что ЕС подготовил санкции против вьетнамских, турецких и сербских компаний, которых он обвиняет в помощи России обойти эмбарго, в рамках 17-го пакета ограничений против Москвы.