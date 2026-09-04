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МОСИНФОРМ

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Кубок Москвы по игре Го объединит на ВДНХ спортсменов со всей России

Кубок Москвы по игре Го объединит на ВДНХ спортсменов со всей России

В День города Москвы, 5–6 сентября, на Главной выставке страны пройдет интеллектуальный турнир — Кубок Москвы по игре Го.

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