А может, отказаться от доллара? Эксперт о том, кто из банков работает со СВИФТ и где оплатить валютный счёт

Геополитические процессы кардинально меняют и финансово-экономическую сферу. И вот уже небольшой региональный банк может оказаться для клиентов (как физических лиц, так и юридических) более полезным, чем большие и известные кредитные организации.
Геополитические процессы кардинально меняют и финансово-экономическую сферу. И вот уже небольшой региональный банк может оказаться для клиентов (как физических лиц, так и юридических) более полезным, чем большие и известные кредитные организации.
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