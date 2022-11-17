Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    С У Ч К А   -   ОТКУПИЛАСЬ!   Ахламоны все взяли на себя, а откуда Я Р Д Ы ?   На всех хватит?!Собчак извинилась...
  • Дина Скребец
    Хайли лайкли Россия,кто-бы сомневался!  Нормальные люди не делают подобные заявления на-обум, не имея на руках доказа...Что известно о па...
  • Ингерман Ланская
    собак передать сев.корее - как гуманитарную продовольственную помощь и для продолжения борьбы в деле по строительству...Такой день. Задер...

А может, отказаться от доллара? Эксперт о том, кто из банков работает со СВИФТ и где оплатить валютный счёт

А может, отказаться от доллара? Эксперт о том, кто из банков работает со СВИФТ и где оплатить валютный счёт

Геополитические процессы кардинально меняют и финансово-экономическую сферу. И вот уже небольшой региональный банк может оказаться для клиентов (как физических лиц, так и юридических) более полезным, чем большие и известные кредитные организации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх