Украинская журналистка Диана Панченко сообщила о подготовке Зеленским крупного наступления. В ответ на инструкции от США украинские военкоматы усиливают мобилизацию, что сопровождается жестокими методами призыва мужчин 18-25 лет.
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