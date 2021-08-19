Любопытно, однако

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Давайте подарим Шойгу глобус России

Давайте подарим Шойгу глобус России

Зри в Корень. Но вот вопрос, а он ему нужен? Может проблема не в слабом знании географии.

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Наталья Андросова
Ничего хорошего не будет,опять только обогащение избранных
Полина Романова (железова)
Ну, давайте ничего не строить!
Егор П
а у нас так и делают.
Марина
у вас - это в хохляндии?
Егор П
а вы, видать, в госструктурах работаете, или на подряде строительном у Кремля?
Полина Романова (железова)
Сейчас начнется методичная травля Шойгу. Очень характерно для России. Либерастня будет во главе этой акции, а остальные, как бараны будут ходить и вякать!
Алексей
Уже вовсю идёт. Сколько в России субъектов ненавидящих её? По моей инф. порядка 40%. И будут мешать везде и всегда вместо того, чтобы впрягаться и работать.
Марина
ну вы даете!!! Впрягаться!!! Это же пятую точку от компа поднять надо!!! Лучше сидеть и ждать, пока кто-то все сделает! А если серьезно, Алексей, мне сейчас тоже не по себе - столько вижу ненавистников моей страны...успокаивает только то, что это, во-первых, перед выборами - по 5 копеек заплатили и встряхнули весь хлам, который тут окопался, а во-вторых, это пишет серая масса кастрюлеголовых, которые даже не понимает, что несут!
Алексей
Благодарю.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо признать это правда. Само государство не ведет ни какого промышленного строительства и не имеет ни каких проектов по развитию Российской промышленности, сельского хозяйства и других отраслей промышленности. Основная причина в том что существующая власть освободилась и продолжает освобождаться от любых народно хозяйственных проблем и деятельности, оставляя за собой только законодательные, судебные, контролирующие и проверяющие функции. Вооруженные силы, спецслужбы, полиция это естественно подконтрольно верхней власти для подавления выступления народных масс.. Подконтрольные СМИ, ТВ медиа и интернет ресурсы.... По этому ни каких рабочих мест создаваться не будет это из области фантастики и сказок. Социальные вопросы ни кто решать не будет это все ложь, ежегодно вводят прямые либо косвенные новые налоги которые ложатся на плечи простых людей. Почему оказались все ранее проводимые реформы провальные? Самая главная причина что их проводили дилетанты, непрофессионалы и коррупционеры.. Результат на лицо и как все понимают плачевный. Все в развале и разрухе. Основная задача нынешней власти переложить все затраты на население, но им пока это не удается из-за неплатежеспособности нищего населения России. Для развития России нужны высокотехнологичные промышленные предприятия с передовыми технологиями, но зачем ведь это затратно, где взять специалистов(хотя они есть в России) куда проще вывозить полезные ископаемые с минимальными затратами. Проще говоря разворовывание природных ресурсов которые якобы принадлежат народу, на деле политико чиновничье олигархической верхушке для личного обогащения... Что на сегодня имеем население за чертой бедности более 25%, каждый 4 ребенок в стране недоедает, смертность превышает рождаемость и эти темпы идут по опережающему графику, образование и здравоохранение в загоне и лучшего не предвидится. Ни какого контроля со стороны государства над экономикой результат рост цен, низкое качество продуктов, услуг ЖКХ монополий... Феодально рабовладельческо хаусное неуправляемое государство... Любые якобы благие намерения власти это афера и развод, по этому такие как Чубайс там и сидят не неся ни какой ответственности за свои деяния что в 90 годы, что в настоящее время.... Так что Питерское ОПГ рулит...
Елена Козлова
От бездонной глупости лекарства нет... Даже не знаю, что вам посоветовать.
Анатолий Зотов
Не, ну с небес-то виднее. Ангел всё таки.
Ночной кошмар
Владислав Владислав
Автор статейки - провокатор.
ПавелЗзаварзин
Нужно строить "города" вблизи Челябинска, Омска, Новосибирска, Иркутска, Красноярска... И развивать там сдохнувшую промышленность. Приглашать русских из других государств.
grainvn
Автор прав. А когда при этой рыночно-базарной власти было по-другому?
ЛЕНА СОЛО
Печально это все...,,
Елена Козлова
Никакой печали в РФ нет, к глубочайшему расстройству кишечника автора! Слезами исходят только злосчастные либералы...
Леонид Попивняк
.....очередной безымянный авторишка очередной заказной статейки....сначала сделай для страны сколько он - потом пиши пасквили - уродец........
Василий
Шойгу рулил долго в МЧС, много денег прошло там. Теперь надо заниматься другим распилом - "строить" города, очередные потемкинские деревни.
Татьяна Чайка
Аффтору этим бы глобусом по бестолковке и всем прочим,кто иже с аффтором)))
Ночной кошмар
Чувствуется, что аффтор долго сплетни собирал. Надо ему глобус Москвы подарить, и укольчик сделать... Пусть поспит. Устал ведь...)))
Дмитрий Демочкин
Как кремлеботов передернуло)))))
Ночной кошмар
Передёрнуло... от смеха...

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