Давайте подарим Шойгу глобус России

Любопытно, однакоПолитикаДавайте подарим Шойгу глобус России Зри в Корень. Но вот вопрос, а он ему нужен? Может проблема не в слабом знании географии.Вернуться к статье249НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваНичего хорошего не будет,опять только обогащение избранныхП(Полина Романова (железова)Ну, давайте ничего не строить!Егор Па у нас так и делают.Маринау вас - это в хохляндии?Егор Па вы, видать, в госструктурах работаете, или на подряде строительном у Кремля?П(Полина Романова (железова)Сейчас начнется методичная травля Шойгу. Очень характерно для России. Либерастня будет во главе этой акции, а остальные, как бараны будут ходить и вякать!ААлексейУже вовсю идёт. Сколько в России субъектов ненавидящих её? По моей инф. порядка 40%. И будут мешать везде и всегда вместо того, чтобы впрягаться и работать.Маринану вы даете!!! Впрягаться!!! Это же пятую точку от компа поднять надо!!! Лучше сидеть и ждать, пока кто-то все сделает! А если серьезно, Алексей, мне сейчас тоже не по себе - столько вижу ненавистников моей страны...успокаивает только то, что это, во-первых, перед выборами - по 5 копеек заплатили и встряхнули весь хлам, который тут окопался, а во-вторых, это пишет серая масса кастрюлеголовых, которые даже не понимает, что несут!ААлексейБлагодарю.АНГЕЛ АНГЕЛНадо признать это правда. Само государство не ведет ни какого промышленного строительства и не имеет ни каких проектов по развитию Российской промышленности, сельского хозяйства и других отраслей промышленности. Основная причина в том что существующая власть освободилась и продолжает освобождаться от любых народно хозяйственных проблем и деятельности, оставляя за собой только законодательные, судебные, контролирующие и проверяющие функции. Вооруженные силы, спецслужбы, полиция это естественно подконтрольно верхней власти для подавления выступления народных масс.. Подконтрольные СМИ, ТВ медиа и интернет ресурсы.... По этому ни каких рабочих мест создаваться не будет это из области фантастики и сказок. Социальные вопросы ни кто решать не будет это все ложь, ежегодно вводят прямые либо косвенные новые налоги которые ложатся на плечи простых людей. Почему оказались все ранее проводимые реформы провальные? Самая главная причина что их проводили дилетанты, непрофессионалы и коррупционеры.. Результат на лицо и как все понимают плачевный. Все в развале и разрухе. Основная задача нынешней власти переложить все затраты на население, но им пока это не удается из-за неплатежеспособности нищего населения России. Для развития России нужны высокотехнологичные промышленные предприятия с передовыми технологиями, но зачем ведь это затратно, где взять специалистов(хотя они есть в России) куда проще вывозить полезные ископаемые с минимальными затратами. Проще говоря разворовывание природных ресурсов которые якобы принадлежат народу, на деле политико чиновничье олигархической верхушке для личного обогащения... Что на сегодня имеем население за чертой бедности более 25%, каждый 4 ребенок в стране недоедает, смертность превышает рождаемость и эти темпы идут по опережающему графику, образование и здравоохранение в загоне и лучшего не предвидится. Ни какого контроля со стороны государства над экономикой результат рост цен, низкое качество продуктов, услуг ЖКХ монополий... Феодально рабовладельческо хаусное неуправляемое государство... Любые якобы благие намерения власти это афера и развод, по этому такие как Чубайс там и сидят не неся ни какой ответственности за свои деяния что в 90 годы, что в настоящее время.... Так что Питерское ОПГ рулит...Елена КозловаОт бездонной глупости лекарства нет... Даже не знаю, что вам посоветовать.Анатолий ЗотовНе, ну с небес-то виднее. Ангел всё таки.Ночной кошмарВладислав ВладиславАвтор статейки - провокатор.ПавелЗзаварзинНужно строить "города" вблизи Челябинска, Омска, Новосибирска, Иркутска, Красноярска... И развивать там сдохнувшую промышленность. Приглашать русских из других государств.GgrainvnАвтор прав. А когда при этой рыночно-базарной власти было по-другому?ЛСЛЕНА СОЛОПечально это все...,,Елена КозловаНикакой печали в РФ нет, к глубочайшему расстройству кишечника автора! Слезами исходят только злосчастные либералы...Леонид Попивняк.....очередной безымянный авторишка очередной заказной статейки....сначала сделай для страны сколько он - потом пиши пасквили - уродец........ВВасилийШойгу рулил долго в МЧС, много денег прошло там. Теперь надо заниматься другим распилом - "строить" города, очередные потемкинские деревни.Татьяна ЧайкаАффтору этим бы глобусом по бестолковке и всем прочим,кто иже с аффтором)))Ночной кошмарЧувствуется, что аффтор долго сплетни собирал. Надо ему глобус Москвы подарить, и укольчик сделать... Пусть поспит. Устал ведь...)))Дмитрий ДемочкинКак кремлеботов передернуло)))))Ночной кошмарПередёрнуло... от смеха...Комментировать
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