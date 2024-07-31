Александр Тихонов о выступлениях россиян на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается»

На Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов из России. «Психологическая нагрузка порой бывает сильнее, чем физическая, ведь эти спортсмены централизованно не готовились к Олимпиаде и поехали без нормальной поддержки тренеров.