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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тихонов о выступлениях россиян на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается»

На Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов из России. «Психологическая нагрузка порой бывает сильнее, чем физическая, ведь эти спортсмены централизованно не готовились к Олимпиаде и поехали без нормальной поддержки тренеров.

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