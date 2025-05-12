Магнитная буря 13 мая: ученые оценили, ждать ли геошторм?

Здоровье Врача Карпенко рассказал, что делать метеозависимым в магнитные бури. Ученые дали прогноз, ждать ли магнитную бурю 13 мая? Завершились майские праздники и многих интересует вопрос, как далее будет протекать ситуация с геомагнитной обстановкой? Ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ оценили уровень возмущений на поверхности Солнца 5.