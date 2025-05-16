Стало известно, сколько петербуржцев одобряют идею сокращенного рабочего дня для женщин

Был проведен опрос Депутат Госдумы Игорь Антропенко из фракции «Единая Россия» предложил сократить рабочий день для женщин хотя бы на один час, чтобы они могли уделять больше времени семье, при этом сохранив уровень заработной платы.
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