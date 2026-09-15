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Воронежские новости

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16 дронов ВСУ атаковали Воронежскую область ночью

16 дронов ВСУ атаковали Воронежскую область ночью

В результате атаки 16 дронов ВСУ в Воронежской области все цели были уничтожены в воздухе, заявил губернатор Александр Гусев.

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