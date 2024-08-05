300 км пробега за 5 минут: представлена сверхбыстрая зарядка XPeng S5 мощностью 800 кВтКитайский автопроизводитель XPeng Motors анонсировал новое поколение зарядных станций для электромобилей, которые выйдут на рынке в конце этого квартала.