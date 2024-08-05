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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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300 км пробега за 5 минут: представлена сверхбыстрая зарядка XPeng S5 мощностью 800 ...

300 км пробега за 5 минут: представлена сверхбыстрая зарядка XPeng S5 мощностью 800 ...

300 км пробега за 5 минут: представлена сверхбыстрая зарядка XPeng S5 мощностью 800 кВтКитайский автопроизводитель XPeng Motors анонсировал новое поколение зарядных станций для электромобилей, которые выйдут на рынке в конце этого квартала.

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