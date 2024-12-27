Всё чаще западная пресса публикует материалы о том, что «боевой дух украинской армии падает» С очередным «душещипательным» материалом о положении дел в украинской армии на фронте выходит западная пресса.
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Всё чаще западная пресса публикует материалы о том, что «боевой дух украинской армии падает» С очередным «душещипательным» материалом о положении дел в украинской армии на фронте выходит западная пресса.
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