🏥 Более 800 тяжелобольных детей Крыма смогли получить помощь благодаря акции «Белый цветок» Акция благотворительности и милосердия «Белый цветок» уже более 10 лет проходит в Крыму и Севастополе.
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