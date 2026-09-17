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test mazurok

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🏥 Более 800 тяжелобольных детей Крыма смогли получить помощь благодаря акции «Белый цветок»   Акция благотворительности и милосердия «Белый цветок» уже более 10 лет проходит в Крыму и Севастополе.

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