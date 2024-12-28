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Количество бездомных в США достигло рекордного уровня

Количество бездомных в США достигло рекордного уровня

В 2024 году в США число бездомных увеличилось на 18,1%. Такой резкий рост обусловлен в основном нехваткой доступного жилья, а также разрушительными стихийными бедствиями и нашествием мигрантом в ряде регионов страны.

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