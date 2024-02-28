Продлить льготную ипотеку попросили 11 регионов: список

Российские регионы выступили за продление программы льготной ипотеки под 8%. По данным «Известий», продлить льготную ипотеку хотят Томская, Курская, Иркутская, Брянская, Калужская, Белгородская, Ивановская, Пензенская и Тамбовская области, а также Республика Мордовия и Приморский край.