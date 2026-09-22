Антироссийские санкции уже дали трещину – Бортник

Исключение из европейских санкционных списков российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана показатель того, что санкционный режим дал трещину.
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