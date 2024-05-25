Общеевропейский индекс акций ушел в минус на торгах пятницы

Акции Европы закрылись в минусе, следуя за общими тенденциями. Интерес региональных инвесторов снизился к рисковым активам из-за опасений по поводу удержания процентных ставок в США на более длительный срок.
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