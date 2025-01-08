Небензя: КНДР имеет право на меры по обеспечению своей безопасности

Некоторые члены СБ хотят «удушить» население страны Постпред России при ООН Василий Небензя выразил убеждение, что КНДР на фоне провокаций и санкционного давления Запада имеет полное право на принятие мер по обеспечению собственной безопасности.
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