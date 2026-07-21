Мигрантам с судимостью запретят жить в России

Исключение сделано для детей, беженцев и контрактников ВС РФГосдума приняла закон, который запрещает мигрантам с судимостью получать гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России.
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