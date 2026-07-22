Глава Архангельска проверил капремонт школы №55

Глава Архангельска Дмитрий Морев проверил ход капитального ремонта школы №55 имени А.И. Анощенкова. Сейчас объект находится на особом контроле городских властей из-за корректировки проектной документации.
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