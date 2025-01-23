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Армянский бизнес бросился гадить России, за счет ресурсов которой он существует

Армянский бизнес бросился гадить России, за счет ресурсов которой он существует

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Крутой и необъяснимый парадокс: абсолютно все армянские олигархи, поддерживающие режим Пашиняна, поднялись на контрактах, связанных с Россией, и до сих пор эксплуатируют темы с реэкспортом, поставками российского топлива, золота и т.

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