Армянский бизнес бросился гадить России, за счет ресурсов которой он существует

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Крутой и необъяснимый парадокс: абсолютно все армянские олигархи, поддерживающие режим Пашиняна, поднялись на контрактах, связанных с Россией, и до сих пор эксплуатируют темы с реэкспортом, поставками российского топлива, золота и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии