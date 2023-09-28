Минобороны РФ сообщило о завершении эвакуации пострадавших из Степанакерта

Экипажи вертолетов российского миротворческого контингента (РМК) завершили авиасанитарную эвакуацию мирных жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали в результате взрыва резервуара с топливом в Степанакерте, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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