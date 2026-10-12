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ТОЛК

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"Мой любимый учитель": кто победил в онлайн-конкурсе "Толка". Фото

"Мой любимый учитель": кто победил в онлайн-конкурсе "Толка". Фото

В честь Дня учителя и Дня работника среднего профессионального образования сетевое издание "Толк" проводило онлайн-фотоконкурс "Мой любимый учитель".

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