В Менделеевске появился современный маммограф по нацпроекту

В Менделеевской центральной районной больнице появился современный цифровой маммограф, благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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