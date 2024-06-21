Почему россияне недовольны отечественными курортами: отдыхающие рассказали о липких взглядах и вонючей воде Евгения КомароваЭтим летом отечественные курорты стали объектом неоднозначных отзывов со стороны отдыхающих, наполненных как жалобами, так и положительными впечатлениями.