Почему россияне недовольны отечественными курортами: отдыхающие рассказали о липких взглядах и вонючей воде Евгения КомароваЭтим летом отечественные курорты стали объектом неоднозначных отзывов со стороны отдыхающих, наполненных как жалобами, так и положительными впечатлениями.
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