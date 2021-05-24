Как снимался фильм "А зори здесь тихие...". Интересные факты и фото со съёмок

Повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие." была опубликована в 1969 году. В СССР как раз был период выпуска очень качественных фильмов на военную тематику и в 1971 году за экранизацию повести Васильева взялся режиссёр Станислав Ростоцкий.