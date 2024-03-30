Пасха у православных и католиков: интересные факты, чем отличается от православной Ксения Кирпик Пасха является одним из наиболее значимых православных праздников, отмечаемых каждый год в разное время, зависящее от первого весеннего полнолуния после равноденствия.
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