Три девушки сгорели в попавшем в ДТП автомобиле

В Краснодарском крае вечером отечественный автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, люди выбраться не смогли Автомобиль ВАЗ-2115 вылетел с дороги Гулькевичи-Кропоткин в Краснодарском крае и загорелся, погибли три человека.
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