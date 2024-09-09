Три девушки сгорели в попавшем в ДТП автомобиле

В Краснодарском крае вечером отечественный автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, люди выбраться не смогли Автомобиль ВАЗ-2115 вылетел с дороги Гулькевичи-Кропоткин в Краснодарском крае и загорелся, погибли три человека.