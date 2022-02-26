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«Путин – мой президент. Надеюсь, что скоро все закончится», - Овечкин сделал заявление о событиях на Украине. Болельщики «Вашингтона» поддержали своего капитана

«Путин – мой президент. Надеюсь, что скоро все закончится», - Овечкин сделал заявление о событиях на Украине. Болельщики «Вашингтона» поддержали своего капитана

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на ситуацию в Украине, где Россия начала спецоперацию по принуждению соседней страны к миру из-за ситуации на Донбассе.

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