«ОДК-Сатурн» начинает целевую подготовку IT-специалистов

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации объявило о запуске программы по подготовке нового поколения IT-инженеров в образовательно-профессиональном треке «Код Ростеха».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии