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«Персона нон грата»: Малахов об обиде на Первый канал и конкуренции с Борисовым

«Персона нон грата»: Малахов об обиде на Первый канал и конкуренции с Борисовым

Телеведущий переживает, что его не пускают в телецентр. Андрей Малахов @malakhov007/instagram Прошло уже четыре года с тех пор, как Андрей Малахов совершил один из самых громких «трансферов» на отечественном ТВ, оставив Первый канал ради «России 1».

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