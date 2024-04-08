Путин поручил создать родительский комитет в рамках конкурса «Это у нас семейное»

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов поручил до 1 августа сформировать всероссийский родительский комитет в рамках конкурса «Это у нас семейное».
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