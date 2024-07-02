Лукашенко по просьбе Путина обменял украинского диверсанта на митрополита

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости во вторник, 2 июля, рассказал, как по просьбе российского коллеги Владимира Путина украинский диверсант Николай Швец, который участвовал в подрыве российского военного самолета на аэродроме Мачулищи, был обменян на митрополита Ионафана, – сообщают белорусские СМИ.