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Лукашенко по просьбе Путина обменял украинского диверсанта на митрополита

Лукашенко по просьбе Путина обменял украинского диверсанта на митрополита

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости во вторник, 2 июля, рассказал, как по просьбе российского коллеги Владимира Путина украинский диверсант Николай Швец, который участвовал в подрыве российского военного самолета на аэродроме Мачулищи, был обменян на митрополита Ионафана, – сообщают белорусские СМИ.

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