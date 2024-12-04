Добрая бабушка Саломе

ИМ

Ильдус Мамлеев

А что у этих детей совсем нет родителей? Их детей отправляют под дубинки ОМОНа, а они молчат и не хотят душить этого просроченного президента с французским паспортом, что усиленно стравливает одних грузин с другими воевать и убивать друг друга, что бы эта престарелая блядь могла дальше наслаждаться жизнью. А если ни чего не получиться, то убежит в свою Францию и будет дальше "воду мутить" в Грузии!