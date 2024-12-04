Гений про злодейства Французскую старушку, как я погляжу, совсем унесло? Это все нервы, мои дорогие, и сложная жизненная ситуация.
Добрая бабушка Саломе
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А что у этих детей совсем нет родителей? Их детей отправляют под дубинки ОМОНа, а они молчат и не хотят душить этого просроченного президента с французским паспортом, что усиленно стравливает одних грузин с другими воевать и убивать друг друга, что бы эта престарелая блядь могла дальше наслаждаться жизнью. А если ни чего не получиться, то убежит в свою Францию и будет дальше "воду мутить" в Грузии!
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4 час.
vagas Karlito
Ведьма старая! Задержалась на земле!
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4 час.
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