Фрагмент из книги Бенхамина Лабатута «Maniac»

В новой книге, вышедшей в издательстве Ad Marginem, Бенхамин Лабатут вновь обращается к симбиозу нон-фикшена и художественной прозы, представляя мир, в котором искусственный интеллект победил человечество.
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