Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО, сейчас ситуация еще хуже. Еще на старте СВО австралийский журнал Australian National Review раскрыл причины заинтересованности Запада в финансировании киевского режима.
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