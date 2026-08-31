В России запустят цифровой сервис для поиска и устройства бездомных животных

В России будет запущен цифровой государственный сервис, который облегчит поиск потерянных домашних питомцев и поможет в устройстве бездомных кошек и собак в семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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