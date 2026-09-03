AGT Live Results: Did Your Favorites Make It To The Season 21 Semifinals?

It was a night of good news (and a lot of bad news) on America's Got Talent. Did your favorite acts make it through to the Season 21 semifinals?It was a night of good news (and a lot of bad news) on America's Got Talent.
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