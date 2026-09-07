В Медведевском лесу под Орлом откроют часовню жертвам репрессий

Часовню освятят ровно через 85 лет после расстрела 157 заключённых Орловской тюрьмы, среди которых был врач Дмитрий Плетнёв.
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