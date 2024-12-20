Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что мусульманам в России теперь разрешено заводить несколько жён.
Управление мусульман проигнорировало законы России и разрешило многожёнство
Комментарии
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Алексей Горшков
А по-моему - НАОБОРОТ - с каждой регистрироваться...😱Тут мусульмане, чтобы этого избежать, МАССОВО креститься станут!😂А уж мусульманки-то - при снобизме нынешних барышень кому из них захочется быть ОДНОЙ ИЗ ЖЁН ?!🙌
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15 час.
Наталия
То-то любимый фильм "Белое солнце пустыни" перестали по ТВ показывать, наверное, по просьбе адептов многоженства. А если серьезно, это еще один шаг в реализации программы по замещению русских в России с помощью многочисленного потомства, поскольку с завозом мигрантов становится сложнее. Интересно, а как они предполагают получать льготы на такие семейства, не предусмотренные законами светского государства?
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13 час.
Alex Nемо
Уж насчёт льгот не беспокойтесь. 1 жена будет получать льготы как малоимущая жена безработного, остальные как многодетные матери-одиночки... А в итоге все, включая "безработного" мужа, будут сидеть на шее русских налогоплательщиков!
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11 час.
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