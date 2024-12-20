Управление мусульман проигнорировало законы России и разрешило многожёнство

Алексей Горшков А по-моему - НАОБОРОТ - с каждой регистрироваться...😱Тут мусульмане, чтобы этого избежать, МАССОВО креститься станут!😂А уж мусульманки-то - при снобизме нынешних барышень кому из них захочется быть ОДНОЙ ИЗ ЖЁН ?!🙌

Наталия То-то любимый фильм "Белое солнце пустыни" перестали по ТВ показывать, наверное, по просьбе адептов многоженства. А если серьезно, это еще один шаг в реализации программы по замещению русских в России с помощью многочисленного потомства, поскольку с завозом мигрантов становится сложнее. Интересно, а как они предполагают получать льготы на такие семейства, не предусмотренные законами светского государства?