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Театр абсурда

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Управление мусульман проигнорировало законы России и разрешило многожёнство

Управление мусульман проигнорировало законы России и разрешило многожёнство

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что мусульманам в России теперь разрешено заводить несколько жён.

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Комментарии
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Алексей Горшков
А по-моему - НАОБОРОТ - с каждой регистрироваться...😱Тут мусульмане, чтобы этого избежать, МАССОВО креститься станут!😂А уж мусульманки-то - при снобизме нынешних барышень кому из них захочется быть ОДНОЙ ИЗ ЖЁН ?!🙌
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15 час.
Наталия
То-то любимый фильм &quot;Белое солнце пустыни&quot; перестали по ТВ показывать, наверное, по просьбе адептов многоженства. А если серьезно, это еще один шаг в реализации  программы по замещению русских в России с помощью многочисленного потомства, поскольку с завозом  мигрантов становится сложнее. Интересно, а как они  предполагают получать льготы на такие  семейства, не предусмотренные законами светского государства?
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13 час.
Alex Nемо
Уж насчёт льгот не беспокойтесь. 1 жена будет получать льготы как малоимущая жена безработного, остальные как многодетные матери-одиночки... А в итоге все, включая &quot;безработного&quot; мужа, будут сидеть  на шее русских налогоплательщиков!
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11 час.

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