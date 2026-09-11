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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Все завидовали её личной жизни, а она медленно умирала: Как живет после ухода Евгении Брик её 16-летняя дочь

Шоу-бизнес: Все завидовали её личной жизни, а она медленно умирала: Как живет после ухода Евгении Брик её 16-летняя дочь

Евгения Брик. Красивая, нежная, успешная — всем казалось, что она схватила удачу за хвост. Личная жизнь в итоге сложилась, хоть и через тернии.

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