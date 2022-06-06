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Дандыкин объяснил, почему мечтам Киева о немецкой подводной лодке не суждено сбыться

Дандыкин объяснил, почему мечтам Киева о немецкой подводной лодке не суждено сбыться

Обращение спикера Верховной рады Руслана Стефанчука к министру обороны Германии с просьбой передать Киеву в рамках военной помощи подводную лодку находится за гранью безумия, но при этом оно свидетельствует о том, как растут аппетиты Украины.

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