В обрушившемся в Астрахани доме капремонт проводился пять лет назад

В МЧС заявили, что под завалами обрушившегося в Астрахани жилого дома людей не осталось. К настоящему моменту спасателям удалось установить всех жильцов, проживавших в той части дома, которая обрушилась, пропавшие отсутствуют, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.