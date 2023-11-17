В обрушившемся в Астрахани доме капремонт проводился пять лет назад

В МЧС заявили, что под завалами обрушившегося в Астрахани жилого дома людей не осталось. К настоящему моменту спасателям удалось установить всех жильцов, проживавших в той части дома, которая обрушилась, пропавшие отсутствуют, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.
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