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ФедералПресс

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Собянин призвал поддержать «Единую Россию» и курс президента

Собянин призвал поддержать «Единую Россию» и курс президента

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут 18–20 сентября.

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