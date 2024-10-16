ТАСС: суд арестовал 29 счетов и 6 объектов недвижимости генерала Кузнецова

Суд по ходатайству следствия арестовал счета и объекты недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере.
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