Зачем покупают новые карбюраторные моторы для старых ВАЗов, если сама машина стоит дешевле двигателя

На первый взгляд ситуация кажется парадоксальной: новый двигатель для классической «семёрки» в тольяттинских магазинах оценивается примерно в 140 тысяч рублей вместе с паспортом и договором купли-продажи, тогда как саму машину на ходу на вторичном рынке можно найти за 50–70 тысяч.