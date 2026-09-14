Зачем покупают новые карбюраторные моторы для старых ВАЗов, если сама машина стоит дешевле двигателя

На первый взгляд ситуация кажется парадоксальной: новый двигатель для классической «семёрки» в тольяттинских магазинах оценивается примерно в 140 тысяч рублей вместе с паспортом и договором купли-продажи, тогда как саму машину на ходу на вторичном рынке можно найти за 50–70 тысяч.
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