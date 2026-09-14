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АвтоИдеи

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Зачем покупают новые карбюраторные моторы для старых ВАЗов, если сама машина стоит дешевле двигателя

Зачем покупают новые карбюраторные моторы для старых ВАЗов, если сама машина стоит дешевле двигателя

На первый взгляд ситуация кажется парадоксальной: новый двигатель для классической «семёрки» в тольяттинских магазинах оценивается примерно в 140 тысяч рублей вместе с паспортом и договором купли-продажи, тогда как саму машину на ходу на вторичном рынке можно найти за 50–70 тысяч.

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