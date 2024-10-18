Молдова создаст собственные запасы нефтепродуктов для чрезвычайных ситуаций

Модернизация и обеспечение безопасности нефтяных секторов государств-членов Энергетического сообщества и их соответствие глобальным целям устойчивого развития были центральными темами, обсуждавшимися в ходе 16-го Нефтяного форума, проходившего в Белграде с 15 по 16 октября 2024 года.